Arrestate al supermercato a Como, nello zaino oltre mille euro di spesa rubata

La Polizia di Stato, ieri pomeriggio, ha arrestato per furto aggravato in concorso, una 35enne e una 23enne di origini romene, domiciliate a Milano ed entrambe con precedenti di polizia specifici ritenute responsabili di aver rubato 1500 euro di merce all’Esselunga di via Carloni a Como. In particolare la 35enne risultava già condannata per furto nel 2023 e arrestata più volte per lo stesso reato nel 2024.

I fatti risalgono alla giornata di ieri quando, verso le 18, una volante ha raggiunto il supermercato citato in quanto erano state fermate oltre le casse, le due donne, con all’interno dei rispettivi zaini merce non pagata – lamette da barba e cartucce per stampante del valore di quasi 1500 euro, merce poi restituita alla proprietà.

Raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza, le due donne sono state portate in Questura e identificate e, visto l’ingente valore della merce sottratta e i precedenti penali e di polizia accumulati nel tempo, sentito il P.M. di turno, sono state arrestate per furto aggravato in concorso, fissando per questa mattina alle 11 il loro processo per direttissima.

Un terzo arresto è stato eseguito nella notte appena trascorsa, un 55enne italiano residente in Belgio è stato arrestato in ordine al ripristino di un provvedimento emesso a suo carico dal Tribunale di Chieti. L’uomo aveva preso in affitto una stanza di un hotel di Lomazzo (CO), dove i poliziotti della volante, allertati dalle risultanze del database “alloggiati web”, lo hanno rintracciato e arrestato, al termine della notifica è stato accompagnato presso il carcere del Bassone.