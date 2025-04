Lo svincolo di Como Centro sull’autostrada A9 chiuso per una notte

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21 di venerdì 4 alle 5 di sabato 5 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

verso Lainate/Milano: Fino Mornasco;

verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso.