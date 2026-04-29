Ciclista cade e resta trafitto alla spalla nei boschi di Binago

Intervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Binago, in via Piretta, per un ciclista rimasto ferito dopo una caduta nei boschi. L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando è stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà in una zona impervia.

Il ferito, un 25enne, durante la caduta è rimasto trafitto a una spalla dalla vegetazione, riportando una lesione che ha richiesto un intervento immediato e specialistico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) proveniente da Como, insieme ai colleghi del distaccamento di Appiano Gentile.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in stretta collaborazione con i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Una volta stabilizzato, il giovane è stato recuperato e trasportato in sicurezza per il successivo trasferimento all’ospedale di Varese.