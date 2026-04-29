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Doveva scontare ancora 4 mesi, arrestato a Como dalla polizia

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como hanno visto l'uomo alle ore 13.00 mentre percorreva alcune strade del centro cittadino e lo hanno quindi fermato

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La Polizia di Stato di Como martedì pomeriggio ha dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo a carico di un 49enne tunisino, condannato in via definitiva alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di furto aggravato.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como hanno visto lo straniero alle ore 13.00 mentre percorreva alcune strade del centro cittadino e lo hanno quindi fermato e condotto in Questura dove, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e degli accertamenti, è stata confermata la sua identità e si è avuta conferma del fatto che fosse gravato da una condanna da espiare.

Il 49enne è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Como, dove sconterà la pena definitiva.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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