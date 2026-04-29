Doveva scontare ancora 4 mesi, arrestato a Como dalla polizia

provvedimento restrittivo a carico di un 49enne tunisino, condannato in via definitiva alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di furto aggravato. La Polizia di Stato di Como martedì pomeriggio ha dato esecuzione ad una carico di un 49enne tunisino,

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como hanno visto lo straniero alle ore 13.00 mentre percorreva alcune strade del centro cittadino e lo hanno quindi fermato e condotto in Questura dove, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e degli accertamenti, è stata confermata la sua identità e si è avuta conferma del fatto che fosse gravato da una condanna da espiare.

Il 49enne è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Como, dove sconterà la pena definitiva.