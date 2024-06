Attivato a Oggiona con Santo Stefano lo “Sportello del Cittadino”

Presso il Palazzo Municipale di Oggiona con Santo Stefano è attivo uno sportello di informazione e orientamento legale per i cittadini denominato “Sportello del Cittadino“. Questo servizio è nato da un progetto convenzionato con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.09.2023.

I cittadini di Oggiona con Santo Stefano possono accedere gratuitamente al servizio il primo e il terzo lunedì di ogni mese, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Per accedere al servizio, è necessario prenotare chiamando il numero 0331.214954 il lunedì e il venerdì dalle 11:00 alle 13:00, oppure inviando una mail a info@comune.oggionaconsantostefano.va.it con oggetto: richiesta servizio di informazioni e orientamento legale, indicando nome, cognome e numero di telefono. I cittadini saranno poi ricontattati.

Lo Sportello fornisce un servizio gratuito di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso ai servizi della giustizia. Esclude ogni attività di consulenza e vieta al legale di fornire informazioni su giudizi pendenti. Le indicazioni fornite non sostituiscono in alcun modo il parere tecnico che deve essere sempre richiesto al proprio professionista.

Per usufruire del servizio, l’utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle norme vigenti in materia di privacy, oltre a una dichiarazione di consapevolezza sulla natura meramente informativa e di orientamento del servizio.