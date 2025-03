Conte McStevenson debutta all’estero: il wrestler varesino protagonista in Francia

Un momento storico per il wrestling varesino si è consumato durante lo show “CAPTIVITY” della federazione francese TPW (Tigers Pro Wrestling). Per la prima volta nella sua carriera, il wrestler di Oggiona con Santo Stefano, Conte McStevenson, ha combattuto un match fuori dai confini nazionali, sfidando il campione in carica Mathéo Navarro per il titolo “Young Tiger”.

L’incontro, svoltosi di fronte a un pubblico entusiasta, ha visto McStevenson impegnarsi al massimo contro un avversario esperto e determinato. Nonostante una prestazione combattiva e intensa, il wrestler varesino non è riuscito a strappare la cintura al campione francese, uscendo comunque dal ring con onore e con il rispetto dei tifosi presenti.

Al termine del match, tra gli applausi del pubblico, McStevenson ha voluto rendere omaggio alla sua prima esperienza internazionale sventolando una bandiera italiana, simbolo del legame con la propria terra d’origine. Contestualmente, ha alzato al cielo le braccia, sulle quali indossava polsini con i colori della bandiera francese, un gesto di gratitudine verso la TPW per l’opportunità ricevuta.

L’evento segna un’importante tappa nella carriera di Conte McStevenson, che ora guarda con ambizione al futuro, con la speranza di conquistare nuovi successi anche a livello internazionale.