L’oro più atteso: Tita e Banti conquistano il secondo titolo olimpico nella vela

Era uno dei risultati più attesi, e loro non hanno tradito. Caterina Banti e Ruggero Tita, stelle della vela azzurra, hanno bissato il titolo olimpico già vinto a Tokyo confermando la propria superiorità nella classe Nacra 17, piccoli catamarani a due posti che consentono prove spettacolari.

Sulle acque di Marsiglia la coppia di azzurri ha conquistato così la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi 2024: a Tita e Banti sarebbe bastato un piazzamento entro il settimo posto visto il vantaggio in classifica guadagnato nelle precedenti regate ma non si sono tirati indietro. Nella “medal race”, ultima regata in programma, lo scafo italiano si è piazzato secondo dietro alla Francia vincendo la graduatoria generale con un distacco ancora più ampio rispetto all’Argentina (2a) e alla Gran Bretagna (3a).

Per l’Italia della vela è il secondo oro a Parigi 2024 dopo quella, meno attesa, colta da Marta Maggetti nel windsurf. Ruggero Tita ha 32 anni ed è di Rovereto mentre Caterina Banti ha 37 anni ed è di Roma: insieme hanno dominato la scena mondiale nel Nacra 17 nelle ultime stagioni (non solo a Tokyo) meritandosi anche il premio di miglior velisti al mondo (Rolex World Sailor) nel 2022.