Come cambiano le necessità della clientela e come, di conseguenza, devono evolvere i servizi offerti dalle Banche di credito cooperativo? Come influisce ciò sugli approcci di gestione del cliente? Quale sarà l’impatto che l’evoluzione del contesto macroeconomico, regolamentare e settoriale potrà esercitare sul mondo bancario e delle BCC? Quali saranno le nuove sfide, le nuove competenze da mettere in campo, i nuovi business model e quindi i nuovi approcci strategici?

Tante domande, alcune più legate alla prospettiva territoriale e altre a quella di mercato, stanno dietro al nuovo progetto della Liuc Business School, in partnership con la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, denominato Osservatorio “BCC 5.0: come evolve la banca del territorio”.

«Per tutto il settore bancario – spiega il professore Andrea Venegoni, associate dean Research & Applications for Business della Liuc Business School – è tempo di affrontare cambiamenti di grande portata come la digitalizzazione dei servizi e la disintermediazione del rapporto tra mercati e clienti. D’altro canto, in una fase come questa si rivelano di cruciale importanza temi come le relazioni con i clienti, i rapporti con il territorio e gli stakeholders, la necessità di creare un rapporto di fiducia e di fidelizzazione. Una dimensione, questa, particolarmente significativa per le Banche di Credito Cooperativo, che con questo nuovo progetto intendiamo monitorare rispetto alle dinamiche di sviluppo, all’interno di uno scenario macroeconomico e dei mercati finanziari in rapidissima evoluzione».

«Siamo orgogliosi di collaborare con la Liuc Business School in questa iniziativa, che rappresenta un’importante opportunità per comprendere e affrontare le sfide future del nostro settore – dicono Roberto Scazzosi e Roberto Solbiati, presidente e direttore generale della Bccdi Busto Garolfo e Buguggiate – In un contesto caratterizzato da rapide trasformazioni tecnologiche e regolamentari, è fondamentale per noi evolverci e adattarci per rispondere alle esigenze della nostra clientela e del nostro territorio. Attraverso questo progetto, saremo in grado di monitorare i cambiamenti macroeconomici e le tendenze di mercato, e di sviluppare nuovi modelli di business che rafforzino il nostro legame con la comunità locale. La partnership con la Liuc Business School ci permetterà di accedere a conoscenze e strumenti avanzati, contribuendo a migliorare la nostra capacità di innovare e di offrire servizi sempre più efficienti e personalizzati. Crediamo fermamente che una stretta collaborazione tra la banca locale e l’università del territorio possa generare sinergie significative, promuovendo lo sviluppo economico e sociale della nostra area di riferimento. Siamo convinti che l’Osservatorio BCC 5.0 fornirà preziosi insights per orientare le nostre strategie future e per consolidare il nostro ruolo di banca di riferimento per la comunità».

L’Osservatorio si propone di monitorare, congiuntamente, da un lato i mutamenti del contesto, degli orientamenti regolamentari e di supervisione, dei mercati e dall’altro le dinamiche di sviluppo del territorio di riferimento e della clientela delle BCC, in modo da costruire un quadro valido e scientificamente robusto delle direttrici evolutive che caratterizzeranno il business model di una banca di credito cooperativo con spiccata connotazione territoriale. Nel dettaglio, il progetto – che avrà una durata almeno triennale – prevederà la realizzazione di report periodici e incontri di divulgazione ma anche lo sviluppo di strumenti che la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate potrà concretamente mettere in campo per generare implicazioni strategiche e operative.