Carlo Paolo Galli e le proposte della lista “Vivere Bedero”

Il sindaco uscente Carlo Paolo Galli risponde col programma che presenta agli elettori alla richiesta di intervista di Varesenews per illustrare le proposte per la piccola comunità di Bedero Valcuvia, paesino immerso nel verde del Parco Campo dei Fiori. Il comune di Bedero Valcuvia si prepara per le prossime elezioni amministrative con due liste elettorali, una delle quali è il gruppo “Vivere Bedero Galli Sindaco” guidato dall’attuale sindaco. La lista si ripropone con una squadra che intende proseguire l’attività ammimistrativa di questi anni

Un bilancio di 15 anni

Carlo Paolo Galli, sindaco dal 2009, ha tracciato un bilancio dei suoi 15 anni di amministrazione. Tra i progetti menzionati figura il completamento dei lavori infrastrutturali ottenuti con contributi pubblici, grazie alla presentazione di progetti e al mantenimento di relazioni con altri enti e amministratori.

Gli obiettivi per i prossimi cinque anni

Il programma per il prossimo mandato si articola in diverse aree chiave:

Viabilità

Completamento dell’area multifunzionale di via Ganna, con parcheggi, impianti fotovoltaici, magazzino comunale e colonnine di ricarica per auto elettriche e e-bike.

Rifacimento del parcheggio tra via Ganna e via Zamaroni e creazione di un nuovo parcheggio in via Milano.

Realizzazione di una stradina pedonale adiacente al parco giochi in via della Gisora.

Fognatura e Acquedotto

Collaborazione con la società ALFA per completare il tratto fognario mancante in via Cunardo.

Realizzazione di nuove tubazioni per migliorare la gestione delle acque chiare e prevenire sovraccarichi.

Sicurezza

Rinnovo della convenzione per il servizio di polizia locale e completamento di attraversamenti pedonali rialzati sulla SP11 per migliorare la sicurezza stradale.

Installazione di nuovi punti luce in varie vie del comune.

Servizi Sociali e Sanità

Iniziative per la terza età, miglioramento dell’ambulatorio medico e sostegno a persone con fragilità e disabilità.

Sostegno alla scuola materna e contributi economici per le famiglie con bambini in età scolare.

Ambiente

Promozione della realizzazione di un’isola ecologica e collaborazione per la bonifica della ex-discarica Molinaccio.

Lavori Pubblici

Interventi di miglioramento dell’arredo urbano, nuovi ossari e loculi nel cimitero, e realizzazione di un’area per cani.

Efficienza nei servizi di manutenzione del verde pubblico e pulizia delle strade.

Progetti Futuri

Investimenti nell’impiantistica sportiva, supporto agli eventi della Pro Loco e collaborazione con enti locali per lo sviluppo del territorio.

Mantenimento delle aliquote IMU e TARI tra le più basse della zona.

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – BEDERO VALCUVIA