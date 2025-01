Bocciato il ricorso: resta in carica il sindaco di Bedero Valcuvia Carlo Paolo Galli

Il giudice civile di Varese non ha annullato la delibera di insediamento del sindaco di Bedero Valcuvia Carlo Paolo Galli su richiesta della minoranza consiliare. L’amministratore rimane quindi in carica per completare il suo mandato che sta portando avanti alla guida del paese per la quarta volta.

Lo hanno deciso lunedì i giudici di piazza Cacciatori delle Api al termine di un procedimento che aveva visto come convenuto l’amministratore del paesino della Valcuvia. Secondo i ricorrenti il sindaco era stato messo in mora da una serie di comunicazioni ufficiali da parte del Comune per il saldo di una somma legata a prestazioni sociali.

Il diretto interessato si era difeso affermando di aver integralmente saldato il debito con l’amministrazione e di essere vittima di un attacco da parte della minoranza.