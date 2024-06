Carlo Paolo Galli sindaco di Bedero Valcuvia per la quarta volta, ma per un solo voto

Ha vinto di un solo voto, e affronterà il suo quarto mandato con un po’ di amarezza, Carlo Paolo Galli, l’attuale sindaco di Bedero Valcuvia, da ormai 15 anni alla guida del suo comune.

«Lo spoglio, che io non ho potuto seguire perché impegnato per lavoro, è stato difficile, e sono stati necessari dei riconteggi. Ma il risultato alla fine è stata la mia riconferma per la quarta volta» spiega Galli, la cui voce non è però quella di chi gioisce per la vittoria.

«Quello che mi ha lasciato senza parole è che è stato dato un voto non su un programma, ma sparlando in giro di me – commenta deluso il sindaco rieletto – Il confronto dei programmi era impietoso, ma evidentemente non è stato apprezzato un lavoro di 15 anni, mentre al contrario in molti sono stati incantati dalle dicerie. Lo confesso, è un risultato che frena molto la mia soddisfazione».

Il sindaco si aspettava evidentemente un maggior sostegno: «Per dieci anni ho guidato io personalmente lo scuolabus, non ho mai preso uno stipendio, sono riuscito ad ottenere per il comune tanti finanziamenti… probabilmente non è bastato – sottolinea – Diciamo che mi aspettavo un po’ più di gratitudine. Prima a Bedero non c’era niente, ora c’è il marciapiedi sulla provinciale, il parco giochi dei bambini… vedere che il ringraziamento è vincere di un solo voto su chi è presentato con uno sparuto gruppo è deludente».

Ora: «Non ho delle “prime cose da fare” dopo la rielezione, c’è solo da continuare un lavoro di anni: abbiamo in campo nuovi marciapiedi, attraversamenti rialzati, parcheggi e un sacco di altri lavori da fare».

