Case, parcheggi e un percorso pedonale nel piano di rigenerazione urbana dell’ex Lombardi di Castiglione

Dopo quello dell’ex Velamp concordato con Venegono Superiore, il Comune di Castiglione Olona porta a casa un altro intervento di rigenerazione urbana che cambierà faccia ad una zona importante del paese. Si tratta dell‘ex Lombardi, un’area di circa 16mila metri quadri dove un tempo sorgeva l’industria di occhiali Lombardi, chiusa da anni, che insiste nella zona adiacente le scuole medie e il Campo sportivo Mazza. Area produttiva sorta negli anni dell’industrializzazione diffusa e senza regole, è stata acquistata da un’impresa – la FA Immobiliare di Pogliano Milanese – che interverrà eliminando i capannoni e la trasformerà in zona residenziale.

A presentare il progetto oggi pomeriggio in Comune, il sindaco Giancarlo Frigeri con il vicesindaco Paolo Guerra, il progettista Antonio Lanzo e il responsabile per l’Ufficio tecnico comunale Alessandro Limido.

«Qui i capannoni con il tempo si sono trovati in una zona prettamente residenziale e di servizi – ha spiegato l’architetto Lanzo – Oggi che con lo sviluppo dell’urbanistica sono state create le zone industriali, le aziende giustamente scelgono di andare in area D e aree come questa se non governate diventano avulse al tessuto urbano, aree destinate al degrado».

Il piano, supportato dalla Legge regionale sulla rigenerazione urbana e da un accordo con il Comune, porterà ad un completo cambiamento di scenario: «Ci saranno abitazioni e una serie di interventi positivi anche a servizio di scuole e campo sportivo – ha detto Frigeri – L’impresa godrà delle agevolazioni previste dalla Legge regionale e previste nell’accordo con il Comune. A scomputo degli oneri di urbanizzazione rimanenti, circa 24mila euro, verranno realizzate opere a servizio delle nuove abitazioni e della collettività per un valore di circa 500mila euro». Tra queste un collegamento ciclopedonale fino alla scuola media e alla palestra, e un parcheggio che servirà anche scuola e stadio Mazza. «Il valore di questa operazione non sono i soldi – ha aggiunto il sindaco – ma il recupero dell’area e la sua riqualificazione urbanistica, con un miglioramento anche per quanto riguarda la viabilità.

«Stiamo spingendo questi interventi di rigenerazione urbana e l’ex Lombardi è una grande opportunità – ha detto infine il vicesindaco Paolo Guerra – Così come l’accordo con il Comune di Venegono Superiore per l’ex Velamp, anche in questo caso si risolve una situazione problematica di abbandono e, oltre alla riqualificazione dell’area, si ottengono miglioramenti nei collegamenti e nei servizi per tutti i cittadini».