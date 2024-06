Che spettacolo è la rassegna estiva di teatro per bambini ad Albizzate

L’estate albizzatese per il terzo anno avrà tra le sue proposte Che spettacolo, il festival teatrale dedicato a bambini e famiglie promosso dal Comune di Albizzate e dall’associazione L’Arca di Noe.

In calendario tre eventi dedicati ai più piccoli, con tre diverse compagnie teatrali che spazieranno tra il classico e il contemporaneo, con spettacoli sempre coinvolgenti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 14 giugno presso l’Area feste del Comune di Albizzate (in piazza IV Novembre) con iun classico intramontaile: la favola di Pinocchio, riproposta attingendo a diverse tecniche teatrali e soprattutto alla tradizione dei burattini dalla compagnia Cerchio tondo.

Si prosegue venerdì 19 luglio in piazza San Marco – a Valdarno di Albizzate – con la rappresentazione de Il gigante Sgniffe Sgnaffe e si terminerà il 6 settembre ancora presso l’Area feste di Albizzate con lo spettacolo Fantastica…Mente.

QUI la locandina dei tre eventi di Che Spettacolo ad Albizzate.

«Siamo partiti in maniera sperimentale nel 2022, con l’idea, ogni anno, di aggiungere un pezzo nuovo – spiega l’assessore alla Cultura, Federico Maggio – Nelle prime due edizioni abbiamo avuto una grande partecipazione di pubblico e per questo mi sento di ringraziare tutti quei genitori che accolgono positivamente questa proposta e decidono di passare una serata tra burattini, mostri, giganti e tanto altro. Quest’anno insieme a Noemi Bassani de L’Arca di Noe abbiamo deciso di coinvolgere altri comuni, incontrandone il favore, e questo fa sicuramente piacere, perché l’attenzione ai bambini la si dimostra anche in questo modo, dando possibilità di incontro e di svago».

Tra gli altri comuni coinvolti quest’anno nella rassegna Che Spettacolo ci sono Malnate, Lozza, Sumirago e Morazzone, dove domenica 16 giugno il cortile della cooperativa Il Mondo di via Dalmazia ospiterà lo spettacolo Meneghino e il castello di Tremarello della compagnia C’è un asino che vola. QUI tutti gli appuntamenti di giugno

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e andranno in scena a partire dalle ore 20.45.

Per maggiori informazioni 351 3751758 oppure arcadinoeteatro@gmail.com.