Fantastica…Mente è l’omaggio a Gianni Rodari in scena a Morazzone

Il mitico personaggio di Gianni Rodari, Giovannino Perdigiorno, è solo uno dei protagonisti dello spettacolo Fantastica…Mente in scena domenica 7 luglio alle ore 20.45 nel cortile della cooperativa Il Mondo di Morazzone (in viale Dalmazia).

Sul palco l’attrice Noemi Bassani e il musicista Stefano Tosi della compagnia L’Arca di Noe per una storia senza tempo, adatta a grandi e bambini e accompagnata da musica dal vivo e videoproiezioni.

Giovannino Perdigiorno vive costantemente con la testa tra le nuvole, Alice casca sempre dappertutto… E gli spettatori? Come sono?

Tra storie e filastrocche, rime e melodie, in Fantastica…Mente diversi personaggi inventati da Rodari prenderanno vita sul palco, sempre attuali e capaci di incantare grandi e piccini.

L’evento fa parte della rassegna estiva di teatro per famiglie Che Spettacolo.

La partecipazione è per tutti gratuita, senza prenotazione.

Per maggiori informazioni scrivere ad arcadinoeteatro@gmail.com oppure 351 375 1758.