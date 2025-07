Picnic, laboratori e spettacoli per bambini con Luci d’Est-Arte a Monvalle

Sabato 19 luglio il giardino della biblioteca di Monvalle accoglie bambini e famiglie per la quarta edizione di Luci d’Est-Arte.

In programma giochi, letture, laboratori e un picnic sul prato per condividere una serata di meraviglia e creatività, genitori e figli insieme.

La festa inizia alle ore 18 con una serie di letture animate e laboratori ispirati a grandi artisti e alle loro tecniche, per stimolare fantasia e manualità.

Non mancheranno i grandi classici delle feste per i più piccoli: truccabimbi, palloncini colorati e, per i più golosi, il carretto del gelato dell’Azienda Agricola Torresan.

L’evento è completamente gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione per partecipare a lettura e laboratori, che si svolgeranno dalle ore 18 alle 19. I posti sono limitati e l’iscrizione va effettuata a QUESTO LINK.

Chi vorrà unirsi solo al picnic e all’animazione dopo le 19 non dovrà invece iscriversi.

Per godersi al meglio la festa gli organizzatori della Biblioteca di Monvalle, promotrice dell’evento con il supporto di Comune e ProLoco di Monvalle, consigliano a tutti i partecipanti di portare un telo, il pasto al sacco, un antizanzare “e tanta voglia di divertirsi”.