Che Spettacolo arriva a Sumirago e Malnate nel weekend, tra storie di bosco e magia retrò

Doppio appuntamento nell’ultimo weekend di giugno con Che spettacolo, il festival teatrale dedicato a bambini e famiglie promossa dall’associazione L’Arca di Noe e diverse amministrazioni comunali per un torur teatrale itinerante.

Dopo il debutto ad Albizzate e lo spettacolo di Morazzone, la rassegna arriva a Sumirago venerdì 28 giugno alle ore 21 portando in scena lo spettacolo “Il bosco in valigia” (foto sotto) nel Parco di Villa Molino.

Un itinerario fantastico con la donna del bosco e le sue figure a cura della compagnia svizzera Il teatro dei fauni.

A seguire, sabato 29 giugno alle ore 18 il Festival Che Spettacolo si sposta a Villa Braghenti, a Malnate, con un’altra divertente proposta: Varietà prestige, l’irriverente spettacolo in carne e legno di Francesca Zoccarato (foto in apertura).

Protagonista è Mitzi, un’elegante clown in gonnella pronto a condividere con il pubblico di tutte le etàil suo mondo di fantasie retrò, di manie surreali e di sogni reali. Un omaggio all’Avanspettacolo e al mondo del Cabaret degli anni ’30, con marionette a filo, clownerie e magia.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni 351 3751758 oppure arcadinoeteatro@gmail.com.