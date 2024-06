Chiude per una notte l’uscita A8 di Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita da entrambe le provenienze, Milano e Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Legnano, al km 16+300.