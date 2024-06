Coinvolgere la comunità e riqualificare gli spazi pubblici la ricetta di Andrea Scanga per Dumenza

Andrea Scanga, 40 anni, di professione dichiarante doganale federale con oltre 20 anni di esperienza: è responsabile della dogana interna di un’azienda in Ticino e coordina un gruppo di dichiaranti doganali e ha conseguito l’attestato svizzero federale in legge e diritto doganale nel 2019. «Amo il calcio e sono tifoso di una squadra locale che milita in promozione, neo promossa in eccellenza, ho un figlio, unico e vero grande amore della mia vita.» Si candida sindaco con la lista “Insieme per Dumenza“

Quali sono i motivi della sua candidatura? E in che modo ha scelto la squadra?

«Mi candido a sindaco di Dumenza perché credo fermamente nel potenziale del nostro paese e desidero contribuire attivamente al suo sviluppo. Ho scelto la mia squadra selezionando persone che condividono la mia visione e che hanno dimostrato competenza, integrità e un forte legame con la comunità. Insieme, siamo determinati a lavorare per il miglioramento di Dumenza».

I progetti a budget zero

«Coinvolgimento della comunità: organizzerò incontri pubblici regolari per ascoltare le esigenze e le idee dei cittadini, promuovendo una partecipazione attiva alla vita amministrativa.

Riqualificazione degli spazi pubblici: avvierò iniziative di volontariato per la manutenzione e la pulizia delle aree verdi e dei parchi, coinvolgendo scuole e associazioni locali.

Promozione del turismo locale: creerò una campagna di promozione sui social media per valorizzare le bellezze naturali e culturali di Dumenza, incoraggiando il turismo e le attività commerciali locali.»

In merito ai progetti di più ampio respiro nel programma elettorale della lista figurano, fra gli altri, potenziamenti dei servizi per i residenti, riqualificazione del centro sportivo – ricreativo, investimenti su viabilità e sicurezza stradale.

Come convincerà i suoi elettori a votare?

«Intendo convincere i miei elettori attraverso l’ascolto e il dialogo, dimostrando trasparenza nelle mie azioni e concretezza nei risultati. Organizzerò incontri aperti per confrontarmi direttamente con i cittadini, rispondere alle loro domande per raccogliere suggerimenti».

LO SPECIALE ELEZIONI DI VARESENEWS – DUMENZA