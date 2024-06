Con Gruppo Ceriani alla scoperta dell’Alfa Romeo Junior: appuntamento a sabato 22 giugno a Busto Arsizio

Sabato 22 giugno, Gruppo Ceriani ospiterà in anteprima nella sua sede di Busto Arsizio, la nuova Alfa Romeo Junior, con un evento esclusivo dedicato ai clienti più importanti e a tutti gli appassionati Alfa. Occhi puntati sulla nuova B-SUV compatta sportiva che rappresenta il ritorno del Marchio del Biscione nel segmento di mercato più grande d’Europa.

Un design sinuoso, con un perfetto equilibrio tra funzionalità e un tuffo nel passato, la nuova nata è disponibile sia con motore ibrido da 136 CV che con motore elettrico da 156 CV.

Per conoscere tutte le caratteristiche, il 22 giugno, dalle 18.30, la concessionaria si trasformerà, per dare vita ad un esclusivo Cocktail party, con Djset e Reveal per scoprire nel modo più emozionante la novità della casa.

Ancora una volta, Gruppo Ceriani è stata scelta come location per una anteprima esclusiva per far conoscere le novità automotive sul nostro territorio.

L’evento sarà anche l’occasione per visitare i saloni del Gruppo, come quello elegantissimo di Lancia, preparato ad hoc per la nuova Ypsilon.

Gruppo Ceriani vi aspetta quindi sabato 22 giugno, alle ore 18.30, in V.le Pirandello, 14 a Busto Arsizio.