Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 7, l’8 e il 9 giugno

Camminate crepuscolari a Gerenzano, la festa della Visconta a Cislago, la storica staffetta e la Ultra per gli appassionati di corsa a Saronno e un concerto con musiche di Puccini ad Origgio. Ecco i principali eventi di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno a Saronno e dintorni.

EVENTI

SARONNO – Sabato 8 giugno dalle 15 alle 19:30 in piazza Libertà Rete Rosa festeggia il suo 12° compleanno con lo storico evento a sostegno dei percorsi di ascolto, accoglienza e assistenza in favore delle donne vittime di violenza. Al gazebo dell’Associazione si troverà materiale informativo e cestini di ciliegie sulla base di libere donazioni ad offerta minima. Contro la violenza sulle donne ognuno di noi può far rete insieme al Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno e del Saronnese, “Una tira l’altra… una salva l’altra”.

CISLAGO – Domenica 9 giugno, Pro Loco Cislago, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, organizza la tradizionale Festa della Visconta – Il programma

SARONNO – Il 7, l’8 e il 9 giugno torna a Villa Gianetti , in via Roma 20, la festa della birra artigianale giunta alla sua quinta edizione con degustazione, street food e musica dal vivo. Appuntamento venerdì dalle 19.00 alla 1.00, sabato dalle 18 alle 2.00 e domenica dalle 18.00 alle 23.00.

CISLAGO – In occasione della Giornata Mondiale dei Rondoni, sabato 8 giugno, dalle ore 10.00, in Biblioteca, il gruppo Amici_rondonicislaghesi, in collaborazione con GEV Bosco del Rugareto, propone letture e laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni e gioco di ruolo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Inoltre, nel cortile di Villa Isacchi, attività di birdwatching con binocolo e osservazioni dei nidi in webcam. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria, telefonando al nr. 0296380722 o scrivendo un’email a biblioteca@comune.cislago.va.it. Alle ore 12.00, si svolgerà la premiazione del concorso “Rondoni in vetrina”, con proclamazione del vincitore e consegna del premio.

GERENZANO – Il Parco PLIS dei Mughetti (composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano) ripropone un’escursione al crepuscolo con l’accompagnamento di una guida naturalistica. Appuntamento a venerdì 7 a Gerenzano, con ritrovo al Fontanile di San Giacomo. Appuntamento con la guida e partenza alle ore 20.00. Il percorso è di circa 6 chilometri per una durata massima di due ore. Sono ammessi 30 partecipanti per ogni camminata, previa iscrizione obbligatoria via telefono (02-96951140) o via e-mail (info@parcomughetti.it) indicando nominativo e recapito telefonico. Sono necessari abbigliamento e scarpe adeguati. Torcia consigliata.

SARONNO – Sabato 8 giugno dalle 10 alle 19 presso il Museo della Ceramica G. Gianetti, in via Carcano 9, l’evento “Finissage concorso”. Programma: ore 10.00 Laboratorio di sperimentazione con l’argilla aperto a tutti. Ore 11.00 Bellezza si scrive con la Bee. Progetto di arte partecipata di Maurizio De Rosa (@tessitorediargille): vieni a prendere la tua piccola ape in argilla, con piccoli semi a difesa della biodiversità. Ore 15.30 Colorazione pezzi raku. Ore 16.00 Laboratorio di sperimentazione con l’argilla aperto a tutti. Ore 17.00 Apertura forno raku a cura di Antonio Ginto. Ore 17.30 Visita guidata (su prenotazione). Info e prenotazioni: didattica@museogianetti.it 02 9602383

SARONNO – Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra informa che domenica 9 giugno è organizzata una giornata commemorativa con il seguente programma: ritrovo autorità e associazioni con labari e bandiere nel piazzale antistante il Santuario della B.V. dei miracoli, alle ore 11 corteo e 11.15 deposizione Corona di alloro al Monumento dei Caduti, 11.30 celebrazione della S. Messa in Santuario. Sono invitate tutte le Autorità, le associazioni d’arma e tutti i cittadini.

GERENZANO – Presso il parco degli Aironi spettacolo di burattini “Il bosco incantato”, organizzata presso il Parco degli Aironi, via Inglesina, 51 – Gerenzano, per venerdì 07 giugno alle ore 21. Evento a pagamento.

MOSTRE

SARONNO – In Sala Nevera, in viale Santuario 1, la mostra fotografica di Emergency per raccontare il Centro di chirurgia pediatrica in Uganda. La mostra fotografica “ L’ospedale dei bambini” è un viaggio attraverso le immagini tra pazienti curati e storie di medici e infermieri che operano al suo interno. Orari: venerdì 7 giugno 15:30 – 19:00; sabato 8 e domenica 9 giugno 10:00 – 13:00, 15:30 – 19:00. Ingresso gratuito.

MUSICA

ORIGGIO – Proseguono a Villa Borletti, in via Dante 63, gli appuntamenti per il centenario pucciniano: venerdì sera alle 21, in villa, ci sarà la seconda serata dedicata a Puccini nella quale Giosuè Ceriani ci illustrerà i suoi capolavori; sabato, sempre alle ore 21, ma nel parco di villa Borletti, il Corpo musicale San Marco proporrà un concerto con musiche di Puccini. Ingresso libero

SPORT

SARONNO – Sabato 8 e domenica 9 giugno un fine settimana speciale per gli appassionati di corsa di tutte le età presso il campo sportivo Colombo-Gianetti, in via Biffi. Alle 10.00 di sabato partono la storica staffetta e La Ultra. Alle 18.00 di sabato 8 giugno corrono i bambini (iscrizioni gratuite in loco, fino a 100 partecipanti).

PARCO DEI MUGHETTI – Il Parco dei Mughetti composto dai Comuni di Origgio, Cerro Maggiore, Uboldo e Gerenzano, promuove “Il 2° Circuito Podistico dei Mughetti”: 4 manifestazioni podistiche non competitive a passo libero nei 4 Comuni facenti parte del Parco. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 09 giugno 2024 a Cantalupo – Cerro Maggiore con la “24^ Fem 4 Pass a Pe”. Per informazioni chiamare il 3392763680.