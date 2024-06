Dal 1° luglio finisce il rodaggio a Busto Arsizio. Raccolta puntuale a pieno regime

A partire da lunedì 1° luglio 2024, la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti sarà attivata su tutto il territorio comunale esclusivamente con l’uso del nuovo sacco azzurro dotato di tag RFID. Dopo sei mesi di introduzione progressiva nei vari quartieri, durante i quali i cittadini hanno avuto modo di abituarsi alla nuova modalità operativa, arriva ora il momento dell’applicazione completa della “raccolta puntuale”.

Dal 1° luglio, il conferimento del secco indifferenziato nell’ambito della raccolta “porta a porta” dovrà essere eseguito unicamente con i sacchi azzurri taggati. La frequenza di ritiro diventerà quindicinale, come indicato nei calendari di raccolta distribuiti a inizio anno. Si ricorda che, dall’anno prossimo, durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto, sarà ripristinata la frequenza settimanale per affrontare meglio le esigenze di questi periodi.

Per garantire una corretta gestione della raccolta, i sacchi viola non saranno più ritirati e i sacchi azzurri non conformi (non forniti da AGESP, riempiti in maniera non corretta, ecc.) saranno segnalati con un adesivo rosso indicante l’irregolarità e le istruzioni per il confezionamento corretto. Sono previsti controlli mirati e, se necessario, sanzioni per le situazioni irregolari.

Sempre dal 1° luglio, per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini, sarà possibile conferire i sacchi azzurri taggati contenenti lettiere di gatti, deiezioni di animali domestici o assorbenti femminili direttamente al Centro Multiraccolta di Via Tosi, senza una periodicità predefinita.

L’introduzione del sacco azzurro ha visto, dopo un iniziale periodo di preoccupazione e tensione, un graduale adattamento da parte dei cittadini, molti dei quali hanno riconosciuto la praticità della nuova modalità, trovando più facile riempire il sacco ogni due settimane. AGESP ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e l’impegno dimostrati durante questa prima fase.

Nelle prossime due settimane, AGESP ricorderà nuovamente l’importante data del 1° luglio attraverso vari canali comunicativi. Chi non avesse ancora ritirato la propria fornitura di sacchi azzurri può farlo presso i distributori automatici in città o allo Sportello Clienti Igiene Ambientale di AGESP in via Canale 26.

Per ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a contattare il Servizio Clienti Igiene Ambientale al numero verde 800.439.040 o via e-mail all’indirizzo igiene.ambientale@agesp.it.