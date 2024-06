Dal 18 giugno nelle farmacie aderenti i servizi gratuiti di telemedicina per pazienti con malattia cardiaca

Dal prossimo 18 giugno, le farmacie aderenti effettueranno gli esami di telemedicina gratuiti per i pazienti con patologia cardiovascolare.

Tre sono i controlli che rientrano nell’accordo con Regione Lombardia: holter pressorio, holter cardiaco ed Ecg.

Dal 10 giugno, i farmacisti, che vorranno rientrare in questa sperimentazione, devono registrarsi sul portate dedicato https://portale.federfarmalombardia.it, selezionando quale servizio vogliono erogare.

Gli utenti potranno poi verificare quali farmacie effettueranno gli esami tramite la app Farmacia Aperta.

Nell’aderire al portale, l’esercizio deve indicare un provider che si avvale della Tele-refertazione effettuata da Strutture Sanitarie Accreditate come indicato alle regioni dal Ministero della Salute . Le certificazioni, raccolte da Federfarma Lombardia, sono condivise con le ATS che possono verificare “il rispetto del requisito di accreditamento richiesto per le Strutture Sanitarie che si occupano della tele-refertazione e che operano in collaborazione con le Farmacie”.

Per effettuare questi esami occorre che la farmacia abbia spazi idonei e attrezzati.

Il paziente con patologia cardiovascolare può prenotare la prestazione presentando la ricetta bianca non Ssn prescritta dal proprio medico curante che indica sia il codice di esenzione o la patologia cardiovascolare, sia il servizio di telemedicina. Ogni paziente può effettuare fino a 3 prestazioni per tipologia, ossia complessive 9 indagini.