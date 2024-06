Il mondo degli acquari personalizzati è un universo affascinante, enigmatico quanto le profondità marine. Così straordinario da aver ispirato persino una serie televisiva su Sky.

Galleria fotografica Dall’acquario di Cazzago Brabbia alla vasca di Elodie: l’avventura di Christian, giovane imprenditore di Inarzo 4 di 7

Non si tratta dei soliti acquari da salotto, ma di imponenti e sofisticate opere d’arte destinate ad arredare dimore fuori dal comune.

Per creare questi acquari è necessario un connubio di fantasia, competenze tecniche e una profonda conoscenza dell’ecosistema acquatico.

Lo sa bene Christian Tapella un giovane imprenditore di soli 23 anni di Luvinate che ha rilevato un’azienda di Inarzo. È a lui che il Comune di Cazzago Brabbia ha dato l’incarico di costruire le vasche che contengono alcune specie di pesci del Lago di Varese. La particolarità di queste strutture sta nel fatto che sono adagiate all’interno del vecchio lavatoio del paese, oggi ristrutturato.

Ma non è la cosa più bizzarra che ha fatto Tapella, è solo la più recente e “vicino a casa”. La sua passione per gli acquari parte da lontano: «Avevo 12 anni quando ho acquistato il mio primo acquario. Da quel momento ho continuato ad imparare e a studiare. A 15 anni ho cominciato a fare eventi, fiere e collaborazioni con multinazionali del settore. Da quel momento ho avuto come obbiettivo quello di migliorare e diffondere questa fantastica ‘arte’ nel riprodurre ecosistemi naturali. Negli ultimi anni ho dato vita a CTAQUASCAPING, azienda nata da poco ma che affonda le sue radici nell’acquisizione di GAIA ITALIA, una vecchia società di costruzione acquari che si è sempre distinta per la qualità dei suoi prodotti su misura».

Christian ha seguito corsi di aquascaping l’ arte di creare o arredare gli acquari con ambientazioni suggestive e di grande impatto scenico, oppure di ricreare biotopi esistenti in natura.

«Quando l’impegno è diventato eccessivo, ho lasciato l’università Svizzera dove studiano ingegneria gestionale e ora mi dedico solo al lavoro, anche perché questa non è la mia unica attività», dice ancora.

Le sue creazioni sono state notate anche da personaggi del mondo dello spettacolo e così Christian ha realizzato un acquario per il rapper Jake La Furia e una vasca per uno shooting fotografico di Elodie (le foto con Jake La Furia sono di Reef Joker)

«Oggi collaboro con molte multinazionali e mi appoggio a collaboratori per la costruzione, l’allestimento e la manutenzione degli acquari».

Christian ha partecipato all’apertura del nuovo lavatoio a Cazzago Brabbia: «È un progetto interessante. Le vasche sono alimentate da un impianto automatico, ma avranno bisogno di una manutenzione costante. Vedremo di confrontarci con la nuova amministrazione. Ma una cosa è certa: che si tratti di acquari giganti, piccoli ecosistemi, laghetti o biopiscine, la nostra passione e la nostra qualità resta la stessa».