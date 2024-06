Elezioni Europee, come ha votato la provincia di Varese

Nella provincia di Varese lo scrutinio si è concluso: sono state scrutinate infatti tutte le 808 sezioni.

Da noi Fratelli d’Italia vince con un distacco netto su tutti e superando la quota del 30 per cento, superando la media italiana: con 117.951 voti ottiene infatti il 32,55 %. Secondo partito resta però, come nel resto d’Italia, il Partito Democratico con il 19,51 per cento dei votanti, pari a 70.691 elettori. Al terzo posto la Lega, che qui ottiene il 14,41 per cento (52.235 votanti) e stacca di 4 punti Forza Italia, che ottiene il 10,03 per cento con 36.332 votanti.

Alleanza Verdi e sinistra ottiene il 6,26 per cento, una percentuale in linea con la media italiana, con 22.681 votanti ma superiore a quella del movimento 5 Stelle, che in provincia ha ottenuto solo il 6,16 per cento (22.315 votanti).

Supera la soglia del 4 per cento in provincia Azione, che qui ottiene il 4,17 per cento con 15.085 voti, mentre Stati Uniti d’Europa, la formazione che riunisce Italia Viva e la Bonino, si ferma al 3,81 per cento (13.795 i votanti).

Dietro di loro, Pace, Terra e Dignità ottiene l’1,8% con 6541 voti, Libertà lo 0,72% con 2602 votanti, Alternativa Popolare lo 0,40 con 1443 votanti. Curioso il dato di Rassemblement Valdotain, che in provincia di Varese porta a casa comunque 729 voti, pari allo 0,2%.