Europei, c’è Svizzera-Italia: i maxischermi per tifare “come allo stadio”

Per chi – come noi – vive sui due lati del confine, il match dei Campionati Europei di calcio tra Svizzera e Italia è senza dubbio un derby sentito, per la vicinanza e per l’alta posta in palio (chi vince passa ai quarti di finale).

Rossocrociati e Azzurri si affrontano all’Olympiastadion di Berlino sabato 29 giugno dalle ore 18 e, complice la giornata prefestiva, sono numerosi gli spazi che propongono un maxischermo per guardare in compagnia l’incontro.

Li trovate di seguito con un’avvertenza: qui pubblichiamo solo gli schermi pubblici o quelli di iniziative private partner di VareseNews; il nostro giornale non è responsabile di eventuali variazioni ai programmi comunicati. Per segnalare ulteriori luoghi dedicati alla partita, scrivete a redazione@varesenews.it.

ALBIZZATE – Area feste, piazza IV Novembre, a cura delle associazioni del paese

ALBIZZATE – “Al posto giusto – Circolo di Albizzate”

BUSTO ARSIZIO – Parco Comerio, via Magenta, presso il bar Caravanseray

BUSTO ARSIZIO – Festa Patronale Sacconago, in via Caduti. Maxischermo per tifare e cenare in compagnia.

CUASSO AL MONTE – Cuassese Stadium, via Provinciale. Boomer’s Pary organizzato da FC Cuassese 1965 e Pro Loco Cuasso

CARDANO AL CAMPO – Circolo Quarto Stato, via Vittorio Veneto 1. Bar aperto, cucina dalle 19.30.

GALLARATE – Oratorio San Paolo, via Carlo Cattaneo 25. Aperto servizio bar, ci saranno panini, salamelle e molto altro

LONATE CEPPINO – Via Molino Lepori. Tendone con maxi schermo. Dalle 17 su prenotazione tavolo

SARONNO – Villa Gianetti, via Roma 20, in occasione della rassegna “Estate Divina”

VARESE – Località Schiranna, su iniziativa dei Lions in occasione di “Vivilago”

VENEGONO INFERIORE – The Wall Brewpub, via Fratelli Kennedy 3. Maxischermi in tutto il locale, aperto servizio bar