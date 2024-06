Festa di S. Pietro Pescatore: un weekend di tradizioni e gastronomia a Calcinate del Pesce

Il primo fine settimana di luglio, l’oratorio di Calcinate del Pesce, in via Ettore Ponti 153, ospiterà la tradizionale Festa di S. Pietro Pescatore, un evento che celebra le tradizioni locali con un ricco programma di attività e delizie gastronomiche. La festa si terrà il 6 e 7 luglio, con un’anteprima venerdì 5 luglio.

Programma dell’Evento

Venerdì 5 Luglio

Ore 20:00: Benedizione del lago e processione delle barche presso la proprietà Giorgetti.

Ore 21:00: Santa Messa in oratorio.

Sabato 6 Luglio

Ore 19:00: Apertura dello stand gastronomico e servizio d’asporto. Durante la serata, i partecipanti potranno godere dell’intrattenimento musicale con Mario Sette.

Domenica 7 Luglio

Ore 12:00 e 19:00: Apertura dello stand gastronomico e servizio d’asporto.

Ore 21:00: Lotteria con numerosi premi in palio.

Menù della Festa

La festa offrirà una varietà di specialità gastronomiche che delizieranno i palati dei visitatori:

Alborelle

Filetto di pesce

Carpione

Arrosticini

Porchetta

Polenta e asino

Polenta e zola

Patatine

Pasta

Salamelle

E molto altro ancora

Un Appuntamento da Non Perdere

La Festa di S. Pietro Pescatore è un’occasione perfetta per trascorrere un weekend all’insegna della tradizione, del buon cibo e della compagnia. Con ampio parcheggio all’interno e un’area al coperto, l’evento è pensato per accogliere tutti in un’atmosfera conviviale e festosa.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questa celebrazione comunitaria che unisce devozione, tradizione e gastronomia in uno degli eventi più attesi dell’anno a Calcinate del Pesce.