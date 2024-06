Formazione per i giovani e le aziende, le proposte di Benzi per Carnago

Formazione e lavoro sono stati al centro del nuovo appuntamento che il candidato sindaco Fausto Benzi ha tenuto a Carnago venerdì sera alla Trattoria di Rovate.

Il candidato del centrodestra è stato affiancato da Dario Frattini esperto giurista ed economista.

«Come formazione attiveremo iniziative per consentire ai nostri studenti e ai nostri lavoratori di ampliare le loro conoscenze in diversi ambiti, ad esempio a Carnago come quello anche della meccatronica che riunisce in sé teorie e tecniche aderenti alla

meccanica, all’elettronica, all’informatica e alla scienza dell’automazione, al fine di automatizzare i sistemi di produzione».

«Realizzeremo anche per le nostre PMI di Carnago, per i lavoratori e per gli studenti, corsi di marketing, comunicazione, analisi dati, controllo di gestione, uso dell’intelligenza artificiale per la realizzazione di siti we e advertising e per la ricerca di nuovi clienti. Faremo corsi e seminari per permettere a chi ha un’attività anche commerciale di rimanere aggiornato e affrontare al meglio il cambiamento Il disallineamento tra formazione e mondo del lavoro è uno dei punti deboli del nostro paese e anche di Carnago-Rovate accentuato dalla accelerazione che l’innovazione tecnologica ha registrato negli ultimi anni.

Come colmare questo divario?

Quali le opportunità esistenti?

«Cercheremo di costruire alleanze tra Comune, gli Its(Istituti Tecnici Superiori) e gli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore) – Confindustria, le aziende del nostro territorio, le altre scuole – per formare la forza lavoro -che verrà poi utilizzata dalle nostre Aziende, anche con lo strumento degli stage».

«Realizzeremo una formazione di prossimità territoriale costruita per le nostre imprese di Carnago sviluppata sulla base delle loro specifiche esigenze, dopo averle mappate. Per questo ci attiveremo per dotarci di uno spazio dove condividere

esperienze e conoscenze con l’obiettivo di valorizzare la crescita delle imprese e delle persone che ne fanno parte».

«Stimoleremo la formazione finanziata, in modo che le Aziende organizzino per i propri dipendenti corsi di

formazione continua e a costo zero per le Aziende stesse. In questo senso il Comune aiuterà l’accesso ai voucher

Innovazione e flessibilità saranno dedicate all’eLearning».

Tra le collaborazioni citate anche Its Academy e Comonext – Innovation Hub parco scientifico e tecnologico con sede nel comune di Lomazzo (CO), «dove sono attualmente docente», conclude Benzi.