La Polisportiva Rovatese: “Cerchiamo batteristi e percussionisti per un flash mob”

La Polisportiva Rovatese è alla ricerca di batteristi e percussionisti per un’iniziativa musicale speciale: un flash mob collettivo sulle note di “L’ombelico del mondo”, il celebre brano di Jovanotti. L’appuntamento è per sabato 5 luglio, alle ore 21.30, presso l’oratorio di Rovate, in occasione dell’edizione 2025 della tradizionale Festa dello Sportivo.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di percussioni e batteria, desiderosi di partecipare a un momento di condivisione e spettacolo dal vivo. Per aderire, è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 338 3655460 entro il 10 maggio.