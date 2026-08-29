Gran Premio Carnaghese, il gioco di squadra premia Marco Palomba
Il veneto della Padovani Polo sfrutta al meglio il lavoro del compagno di squadra Masciarelli e vince con merito lo sprint finale a ranghi ridotti
Gioco di squadra perfetto e volata impeccabile: ad aggiudicarsi il Gran Premio Carnaghese, nel caldo pomeriggio di sabato 29 agosto, è il veneto Marco Palomba che chiude alla perfezione la tattica messa a punto nei chilometri finali dal suo team, la Padovani Polo Cherry Bank.
Palomba ha sfruttato al meglio il lavoro svolto dal compagno di colori, il giovanissimo Stefano Masciarelli, che era nella fuga decisiva insieme al vincitore e a un drappello di alcuni altri corridori tra cui il grande favorito, Andrij Ponomar. Masciarelli, 19 anni, ha prima chiuso su un paio di scatti avversari e poi ha pilotato Palomba negli ultimi 300 metri.
Un arrivo che non è mai facile, quello di Carnago, con la salitella finale che precede l’ultimo breve tratto in piano. Lì, per esempio, ha perso la gara Ponomar, già avvezzo al grande ciclismo (nel 2023 ha corso nel World Tour) e punta della General Store che lo ha ingaggiato dopo la chiusura della messicana Petrolike. L’ucraino è rimasto intruppato e non è riuscito a sprintare mentre, come detto, Masciarelli ha pilotato alla grande Palomba.
Vicentino di Arzignano, 24 anni, il vincitore è al primo successo stagionale dopo aver raccolto qualche podio a livello nazionale. Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Marco Fermanelli (Vega Vitalcare) e Andrea Cantoni (MgKVis Costruzione e ambiente) in una corsa che è risultata sempre molto aperta con numerosi corridori che hanno tentato la sortita. Ma nessuna azione ha resistito e così è stato l’ultimo giro del circuito a determinare la trama conclusiva: i vari drappelli si sono ricompattati formando un gruppetto con una decina dei migliori di giornata e la Padovani Polo, questa volta, ha messo in riga tutti i rivali.
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