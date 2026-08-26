Cinquant’anni per il Gran Premio Carnaghese, pedali e risottata per tutti

Cinquant’anni di ciclismo, passione e organizzazione, da celebrare insieme alla città con una giornata che unisce sport e festa. La Società Ciclistica Carnaghese si prepara a vivere sabato 29 agosto una delle edizioni più significative del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi: quella che coincide con il cinquantesimo anniversario di fondazione del sodalizio. La gara è invece alla sua 54esima edizione, le prime quattro sono state infatti organizzate da un’altra società.

La 54esima edizione della storica corsa per Elite e Under 23 è stata dunque presentata al Centro Congressi Ville Ponti di Varese nella mattina di mercoledì 26 agosto. Ma accanto alla parte agonistica, quest’anno avrà un ruolo centrale proprio la festa per il mezzo secolo di attività della società, da sempre impegnata nell’organizzazione di eventi ciclistici.

«Quest’anno la Ciclistica compie il suo cinquantesimo anniversario – spiega il presidente Emilio Vea – ed è per questo che organizzeremo una festa alla partenza del Gran Premio di sabato 29 agosto. Ci sarà una risottata aperta a tutti: vogliamo festeggiare insieme agli sportivi del ciclismo, ma anche con chi non segue abitualmente questo sport e vorrà comunque essere con noi in questa occasione».

“La Risottata del 50°” prenderà il via dalle 13 all’Oratorio di Carnago e sarà aperta a tutti, diventando uno dei momenti simbolici della giornata. Sempre all’oratorio, alle 11, è in programma l’incontro “Il miele – un valido integratore naturale per la corretta alimentazione dell’atleta”, con gli interventi della dottoressa Flavia Guariento e del dottor Michele Ciccolella.

Sul piano sportivo, il Gran Premio conferma invece il proprio profilo nazionale e internazionale. Saranno trenta le squadre al via, con 180 corridori, tra le migliori formazioni italiane e diversi team stranieri. «Abbiamo sette squadre straniere – sottolinea Vea – con tre formazioni svizzere, il Monaco di Montecarlo, una squadra spagnola, la nazionale dell’Ucraina e una squadra inglese, oltre alle altre italiane. In tutto avremo 30 squadre con 180 partenti».

La gara scatterà alle 13 e si correrà sul tradizionale Circuito del Seprio: 170 chilometri complessivi, articolati in dieci giri. Il percorso toccherà Carnago, Solbiate Arno, Caronno Varesino, località Respiro, Gornate Olona, Torba e Castelseprio, con i Gran Premi della Montagna a Solbiate Arno e Castelseprio. L’arrivo in via Castiglioni a Carnago è previsto intorno alle 17.

Al termine della corsa, nel centro di Carnago, spazio alle premiazioni e ai riconoscimenti speciali. Tra questi il premio dedicato allo storico dirigente Mario Vezzaro, destinato al direttore sportivo del vincitore, e il Gran Premio della Montagna intitolato al generale Enrico Galvaligi, giunto alla trentesima edizione. Alla presentazione di Ville Ponti hanno partecipato anche il delegato Coni di Varese Valter Sinapi e il vicesindaco di Carnago Carlo Carabelli.

La corsa potrà essere seguita in diretta dalle 13 su Radio.Discount e in streaming su Tuttobiciweb dalle 15.45. Per la Carnaghese sarà dunque una giornata con un doppio significato: la continuità di una gara arrivata alla 54esima edizione e il traguardo dei 50 anni di una società che vuole celebrare la propria storia non soltanto con il ciclismo, ma anche attorno a un piatto di risotto, insieme a tutta la comunità.