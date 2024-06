Fuori strada all’inizio della “strada della Valganna”, lunghe code di lunedì mattina

Incidente stradale questa mattina, lunedì 3 giugno, intorno alle 8.14, avvenuto sulla SS233 a Induno Olona, tra la galleria e la zona “grotte di Valganna”: un giovane uomo di 28 anni è uscito di strada con il suo veicolo.

Le autorità locali, inclusi i Carabinieri di Varese e i Vigili del Fuoco di Varese, sono stati immediatamente allertati. L’incidente è stato gestito dalla Soreu dei Laghi, che ha coordinato l’intervento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una squadra di soccorso con un’ambulanza in codice giallo, una situazione di media gravità. Inoltre, è stato inviato un mezzo di soccorso avanzato di 2° livello per fornire assistenza medica specializzata. La missione di soccorso è attualmente in corso, e ulteriori dettagli saranno disponibili nelle prossime ore.

Intanto, nella già trafficata strada che collega il capoluogo di provincia con il valico di Pone Tresa si sono formate lunghe code.