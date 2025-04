Indagini in corso sull’incendio di Induno Olona al Montallegro

Operazioni di bonifica concluse, parecchie migliaia di metri quadrati di bosco distrutti. E, come è prassi in questi casi, anche indagini in corso da parte dei carabinieri Forestali.

È il momento dei bilanci, e delle quantificazioni, per l’incendio del Montallegro, altura sopra Induno Olona, scoppiato nel pomeriggio di domenica con le peggiori condizioni di intervento per i soccorritori: vento, anche se moderato, sottobosco secco e parecchi escursionisti nei paraggi, potenzialmente esposti a fumo e fiamme (nella foto d’apertura, l’incendio del Montallegro di domenica 6 aprile, scatto pubblicato nella pagina fb “Coav Valli del Verbano“).

Alla fine non si è verificato nessun coinvolgimento di persone nel rogo, nessun ferito. Ma ancora in queste ore sono in corso le verifiche per la perpetrazione dell’area attraversata dal fuoco che viene ad essere uno degli elementi che servono sia come base su cui attivare le indagini, sia come elemento per fotografare una quantificazione economica del danno in caso di accertamento della responsabilità: la legge prevede infatti il ripristino dei luoghi, con multe e sanzioni parecchio salate, anche in caso di responsabilità penale colposa.

Un’ipotesi che già nelle prime ore del rogo – con la presenza di decine di volontari Aib sul posto, oltre ai vigili del fuoco – lo stesso presidente della comunità montana del Piattello, Paolo Sartorio, aveva prospettato: nessun piromane, dunque, ma una probabile disattenzione dovuta forse ad un fuoco acceso all’aperto.