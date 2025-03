Quattro processi in uno a Varese per l’inchiesta della Finanza del 2019 a Induno Olona

È un complesso procedimento giudiziario quello che sta prendendo forma in tribunale a Varese per l’ormai datata inchiesta sulle sospette corruzioni (per citare i reati più gravi) a Induno Olona, inchiesta sortita da approfondimenti della guardia di Finanza e venuta a galla nel 2019. Un processo era già partito e arrivato al Collegio che tuttavia dovette inviare nuovamente al giudice per l’udienza preliminare il fascicolo poiché il capo d’imputazione era stato ritenuto troppo vago e indeterminato.

Ma qui, nell’aula Gup del primo piano di piazza Cacciatori delle Alpi c’erano ad attendere questo procedimento altri tre fascicoli.

Di questo si è trattato nell’udienza di mercoledì dinanzi al giudice Niccolò Bernardi: l’operazione di accorpamento ha coinvolto sia le posizioni provenienti dal collegio e tornate al Gup sia i procedimenti relativi a reati minori. Il dibattimento preliminare si snoderà tra diversi procedimenti che vanno dalle irregolarità fiscali e fallimentari a un caso di riciclaggio, fino a un’indagine sulle timbrature dei cartellini.

In tutto, gli imputati sono una trentina, con 22 di loro accusati esclusivamente del reato di false fatturazioni.

Nel corso dell’udienza, le difese hanno presentato due eccezioni. Ora c’è una data in cui il procedimento ripartirà, naturalmente sempre dinanzi al Gup, ed è il 10 luglio. Tra le questioni aperte vi è anche la necessità di riformulare il capo d’imputazione da parte del pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma, tenendo conto dei reati ormai prescritti.

Il procedimento proseguirà con la valutazione delle richieste delle parti e l’eventuale ridefinizione delle contestazioni mosse agli imputati e in caso di rinvio a giudizio si profila un processo con reati collegiali che potrebbe dunque vedere la presenza di diverse decine di imputati.

Il Comune di Induno Olona, che è parte lesa di questa vicenda, è parte civile del procedimento, rappresentato in giudizio dall’avvocato Marco Lacchin.