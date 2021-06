Corruzione a Induno Olona, il geometra comunale chiede il dibattimento

La difesa del geometra comunale Walter Bardelli indagato e arrestato per il presunto giro di mazzette in Comune a Induno Olona ha chiesto oggi, lunedì 21 giugno dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare di Varese Giuseppe Fertitta il rito ordinario.

Una strategia difensiva che intende sfruttare tutte le carte messe a disposizione dalle procedure dibattimentali per la formazione degli elementi in questo caso tese a dimostrare la precisa posizione dell’imputato, in particolare – affermano i legali – «non vogliamo pagare per atti chiesti espressamente dai politici e che risultano dalle intercettazioni».

Le indagini della guardia di finanza portarono all’arresto nel novembre del 2019 di tre persone sulle 26 indagate e con le fiamme gialle che eseguirono ben 44 perquisizioni avvalendosi nelle indagini di un corposo supporto tecnico investigativo, con intercettazioni telefoniche, ambientali e micro telecamere nel quale vennero ripresi i passaggi sospetti e contestati.

Sullo sfondo un quadro indiziario composto dalle accuse di mazzette per operazioni inesistenti e false fatture.

Assieme al geometra comunale Walter Bardelli venne arrestato anche l’agente di commercio Davide Bergamasco la cui difesa ha optato invece per il rito abbreviato e Silvana Moretti, titolare di un’impresa edile del capoluogo e che ha chiesto il rito ordinario.

Diverse le altre posizioni “minori“ aperte e che verranno anch’esse giudicate in parte nel corso della prossima udienza preliminare fissata per il 29 settembre e già calendarizzata per la successiva data del 17 novembre (quindi con rito abbreviato), e in parte al vaglio del medesimo giudice – sempre il «gup» – che dovrà decidere se rinviare a giudizio o archiviare.

Fra queste posizioni aperte c’è anche quella del sindaco di Induno Olona Marco Cavallin indagato per abuso d’ufficio per il quale il pubblico ministero Massimo Politi ha di recente chiesto l’archiviazione.