Processo per corruzione a Induno Olona, le precisazioni della difesa del Comune

A seguito dell’articolo dal titolo “Corruzione a Induno Olona, il geometra comunale chiede il dibattimento” publicato su Varesenews nella giornata di lunedì 21 giugno viene dato seguito a quanto segue nominalmente a titolo di rettifica, su richiesta dell’avvocato Marco Lacchin legale del Comune di Induno Olona costituitosi parte civile nel procedimento penale n° 418/19 RGNR e n° 3049/19 RG GIP, attualmente pendente avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Varese, a carico di Bardelli Walter, Bergamasco Davide e Moretti Silvana:

_________________

1. Walter Bardelli risulta imputato del reato di truffa in danno di Ente Pubblico per avere, mediante la predisposizione di false determinazioni, indotto il Comune di Induno Olona ad effettuare pagamenti per forniture inesistenti, con conseguente danno, determinato dalla Guardia di Finanza in €. 469.963,69, nonché per il reato di corruzione propria, per avere ricevuto ingenti somme di denaro ed altri regali da numerosi imprenditori, per favorire le relative imprese.

2. Quanto alla prima contestazione, le determinazioni risultano emesse in un ampio lasso di tempo, che va dal 22 febbraio 2012 al 28 ottobre 2019 e non risultano, in atti, intercettazioni telefoniche da cui emerga che ciò sia avvenuto su richiesta di terzi.

3. Quanto alla seconda contestazione, in atti sono presenti intercettazioni video-filmate, che documentano le consegne al predetto ex-funzionario

4. Non risponde, quindi, al vero che Walter Bardelli sia imputato in relazione ad “atti chiesti espressamente dai politici”.

__________________

Occorre specificare, per dovere di cronaca, che le dichiarazioni oggetto di contestazione sono contenute in un virgolettato pronunciato da una delle difese delle parti e raccolto da Varesenews.