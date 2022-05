Corruzione a Induno Olona, arrivano i rinvii a giudizio

Primi risultati processuali per la sospetta corruzione a Induno Olona: arrivano rinvii a giudizio e anche assoluzioni. Il processo per il quale il giudice per l’udienza preliminare di Varese ha oggi preso le prime importanti decisioni per i fatti contestati che risalgono a più di tre anni fa e culminati con gli arresti dell’autunno 2019, riguarda sostanzialmente due filoni procedurali su un totale di 10 imputati. Il primo troncone ha attinenza con le posizioni dei tre arrestati nel blitz condotto dalla Finanza di Varese su ordine della procura per l’applicazione delle misure cautelari in carcere, vale a dire l’agente di commercio, il geometra comunale, l’imprenditrice . Se il primo ha già patteggiato a due anni con pena sospesa dopo aver risarcito il Comune di Induno costituitosi parte civile, le difese degli altri due imputati hanno invece discusso nella precedente udienza per evitare il rinvio a giudizio, che invece è stato deciso: il processo si farà a ottobre dinanzi al Collegio. Le rimanenti posizioni riguardano imprenditori che hanno avuto attinenza coi fatti contestati (a vario titolo corruzione, truffa e turbativa d’asta): tre hanno patteggiato, due hanno discusso il rito abbreviato e sono stati assolti perché il fatto non sussiste mentre le rimanenti posizioni, due imputati, sono stati rinviati a giudizio.