Pier Vittorio Buffa presenta “Il pane non può aspettare” alla biblioteca di Induno Olona

Venerdì 8 maggio alle 17.30 la Biblioteca di Induno Olona ospiterà la presentazione del libro “Il pane non può aspettare” alla presenza dell’autore Pier Vittorio Buffa. L’appuntamento, in programma in via Piffaretti 2, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino un racconto che intreccia memoria, storia e territorio.

Al centro del romanzo ci sono le vicende di sette amici, le cui vite vengono segnate e separate dagli anni della guerra e del fascismo. Una storia che si sviluppa sullo sfondo di un paese ben preciso, Cabiaglio, oggi Castello Cabiaglio, e che restituisce uno spaccato autentico della comunità locale.

Il libro affonda le sue radici nella memoria orale: i protagonisti sono realmente esistiti e le loro vicende vengono raccontate così come sono state tramandate nel tempo.

Un lavoro che consente di ricostruire non solo le storie personali, ma anche l’identità di un territorio, offrendo ai lettori la possibilità di riscoprirlo attraverso le esperienze di chi lo ha vissuto.

Pier Vittorio Buffa ha alle spalle una lunga carriera giornalistica: per quarant’anni ha lavorato nel Gruppo Editoriale L’Espresso, occupandosi di temi legati all’attualità e alla storia.

Molte delle sue opere sono dedicate alla Seconda guerra mondiale, un filone che torna anche in questo libro, dove la dimensione storica si intreccia con quella umana.

Ingresso libero