Corruzione, peculato e riciclaggio: tre arresti della Finanza

Due imprenditori e un geometra del settore manutenzione di Induno Olona sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per tangenti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emessa dal Gip di Varese.

I reati contestati sono corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio comunale.

A quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Varese, il dipendente pubblico avrebbe agevolato i due imprenditori ad ottenere appalti diretti, in cambio di denaro contante e altri beni e utilità per un totale di circa 110 mila euro.

Ventisei in totale le persone indagate e 44 le perquisizioni eseguite oggi dalle fiamme gialle.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della giornata.