Arresto in Comune: “Viviamo Induno Olona” si stringe al sindaco Cavallin

(foto di Luca Leone)

Sono ore difficili per tutti a Induno Olona, in particolare per il sindaco Marco Cavallin e la Giunta che da pochi mesi si è insediata per il secondo mandato amministrativo.

Il gruppo consiliare di “Viviamo Induno Olona” ha diffuso oggi una breve nota in cui si esprime sostegno e vicinanza al sindaco.

“Nel rispetto del lavoro della Magistratura, che farà il suo regolare corso – scrive il capogruppo Maurizio Tortosa a nome del gruppo – il gruppo consiliare Viviamo Induno Olona vuole testimoniare la profonda vicinanza al sindaco Marco Cavallin, nella certezza del suo trasparente operato volto solo ed esclusivamente al bene del Comune e dei cittadini di Induno Olona. Siamo e saremo al suo fianco per sostenerlo in questo difficile momento, più che mai supportandolo nella continuazione della gestione politica e amministrativa del nostro paese, tenendo lo sguardo sempre rivolto al bene della nostra comunità”.

La nota è firmata da Maurizio Tortosa e da tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza: Cecilia Zaini, Claudio Andreoletti, Maurizio Colombo, Monica Filpa, Emanuele Marin, Mirko Sandrini, Chiara Bossi, Alessandro Schirosi, Giorgia Rania, Mirella Massari e Francesca Crosta.