Tangenti all’Ufficio Manutenzioni: domani i primi interrogatori

Attesa e preoccupazione dominano in queste ore nella comunitá di Induno Olona, in fibrillazione da quando lunedi’ mattina é stato arrestato con pesanti accuse il dirigente dell’Ufficio Manutenzioni del Comune.

Domani mattina i primi interrogatori in carcere per Walter Bardelli, il funzionario comunale accusato di aver incassato tangenti favorendo in modo scorretto appalti e assegnazioni di lavori pubblici. Con lui sono indagati un rappresentante di Cunardo, Davide Bergamasco, anch’esso in carcere, e Silvana Moretti, agli arresti domiciliari.

Un secondo fascicolo dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo riguarda altre persone coinvolte a diverso titolo, tra cui alcuni dipendenti del Comune di Induno. Lo stesso sindaco Marco Cavallin risulta indagato, per abuso d’ufficio e omesso controllo.

Una vicenda che ha destato sorpresa e preoccupazione perché, se le ipotesi accusatorie verranno confermate, ha acceso i riflettori su un sistema di malaffare che durava da tempo e che avrebbe portato al Comune un importante danno economico per forniture di beni e servizi pagate ma mai effettuate.

Pesanti saranno indubbiamente anche le ripercussioni politiche sulla maggioranza guidata da Marco Cavallin. L’opposizione, anche se per ora ha mantenuto un atteggiamento di prudenza, potrebbe arrivare a chiedere le dimissioni del sindaco.