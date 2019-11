Primi interrogatori per le tangenti all’ufficio Manutenzioni del Comune

Si sono svolti questa mattina a Varese gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Gaggiolo sulle tangenti all’ufficio Manutenzioni del Comune di Induno Olona.

Il Gip Alessandro Chionna ha ascoltato il responsabile dell’ufficio comunale Walter Bardelli e l’agente di commercio Davide Bergamasco, che sono in carcere, e Silvana Moretti, la titolare dell’impresa edile di Varese coinvolta nella vicenda, che è agli arresti domiciliari.

«Il mio assistito ha risposto a tutte le domande – dice Patrizia Esposito, che difende Bardelli – E’stato ascoltato per più di un’ora e ha risposto a tutto. Adesso riflettiamo sul da farsi, in particolare per quanto riguarda la richiesta di scarcerazione».

Anche l’altro indagato in carcere, il rappresentante Davide Bergamasco, si è mostrato collaborativo: «Ha fornito tutti i chiarimenti richiesti – dice il suo avvocato, Alberto Zanzi – dando spiegazioni su tutte le domande fatte dal gip». Per Bergamasco è già stata presentata questa mattina la richiesta di scarcerazione.