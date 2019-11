Tangenti in Comune: il Centro destra chiede la convocazione di un Consiglio straordinario

A una settimana dall’arresto del responsabile dell’Ufficio Manutenzioni del Comune che ha scosso come un terremoto la vita della comunità indunese, il Centrodestra finora molto cauto sulla vicenda, ha depositato questa mattina la richiesta per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario.

«Il gruppo Centro Destra per Induno – comunica il capogruppo Andrea Brenna – a seguito dei noti accadimenti che hanno interessato il nostro Comune ha depositato in data odierna una richiesta a firma dei propri rappresentati in Consiglio affinché venga convocato quanto prima un Consiglio comunale straordinario ed urgente. Riteniamo che pur nella cautela che il momento richiede gli indunesi abbiano il diritto di essere informati su quanto accaduto e quali ripercussioni possano esservi sul quotidiano andamento del Comune. È evidente quindi che il luogo deputato a ciò è proprio il Consiglio comunale».

Intanto nel fine settimana sono stati revocati gli arresti domiciliari a Silvana Moretti, la titolare dell’impresa edile di Varese coinvolta nella vicenda. Arresti domiciliari che sono stati concessi a Davide Bergamasco, arrestato con Bardelli lunedì scorso.

In carcere resta dunque solo Walter Bardelli, per il quale l’avvocato difensore Patrizia Esposito ha presentato sabato l’istanza di scarcerazione.