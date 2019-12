Dopo il Consiglio comunale l’opposizione si spacca

Dopo la seduta del Consiglio comunale che venerdì scorso ha affrontato la difficile situazione che si è creata in Municipio con l’arresto del responsabile dell’Ufficio manutenzioni, si registra un colpo di scena tra le file dell’opposizione.

Il consigliere Vittore Zammaretti lunedì ha consegnato al protocollo comunale una lettera in cui comunica la sua intenzione di non fare più parte del gruppo consiliare “Centro destra per Induno”.

Zammaretti nel corso del dibattito seguito alla relazione del sindaco Marco Cavallin, si era discostato dalle posizioni espresse dal suo gruppo, esprimendo fiducia nei confronti del sindaco e aggiungendo: «Io non posso attaccare una persona sotto indagine quando le indagini non sono ancora terminate. Io stasera sono qui e faccio l’opposizione, se verrà proposta una mozione di sfiducia la voterò, ma se il sindaco dovesse uscire da questa vicenda completamente pulito io sarò il primo a scusarmi con lui. Secondo me in un momento come questo il Comune di Induno ha bisogno di vivere unito questo tragico momento». Una dichiarazione che aveva suscitato un applauso nel pubblico, decisamente meno apprezzata dal suo gruppo.

Zammaretti nella sua comunicazione dice di voler continuare a svolgere il suo compito di consigliere comunale nell’interesse della comunità indunese e di non avere intenzione di entrare in altri gruppi.