Zammaretti dopo l’espulsione dalla Lega: “Sono tranquillo, ho la coscienza a posto”

«Non ho letto il comunicato della Lega, prendo atto della decisione di espellermi ma non mi interessa, le dirò che mi sento molto sollevato dal fatto di non essere più nella Lega e nel gruppo del Centro destra».

Si dice tranquillissimo il consigliere comunale Vittore Zammaretti, per nulla turbato dal fatto che la segreteria cittadina di Induno Olona ha deciso la sua espulsione dalla Lega: «La mia coscienza è a posto, in Consiglio comunale ho detto quello che pensavo e che mi sembra una posizione di buonsenso. Ho sempre dialogato con tutti avendo a cuore solo il bene del paese. Se poi qualcuno vuole approfittare di questa situazione per tornare alle urne invocando le dimissioni del sindaco, siamo proprio sicuri che le vincerebbe? Secondo me, con questo gruppo oggi all’opposizione sarà difficile».

Zammaretti aggiunge che l’espulsione dalla Lega lo lascia del tutto indifferente: «Non ho mai avuto prima tessere di partito – dice – La tessera della Lega l’ho presa quando mi hanno chiesto, e me l’hanno chiesto loro, se volevo impegnarmi per il paese. Ho accettato, ho preso la tessera, ma le dico anche che già da alcuni mesi avevo intenzione di dimettermi da consigliere comunale, perché questa politica non mi piace. Se non fosse successo quello che è successo in Comune e se avessero aspettato qualche giorno me ne sarei andato io. Ma visto l’atteggiamento che ha avuto il gruppo del Centro destra e alla luce del fatto che in questo momento dobbiamo pensare solo al bene del paese ho deciso di non dimettermi e di continuare a fare il consigliere comunale. Ora, almeno, sarò libero di dire quello che penso e di lavorare avendo come unico scopo quello di fare qualcosa di buono per Induno Olona».