Weekend di sole e qualche rovescio sui rilievi

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, una bassa pressione posizionata sull’Europa orientale sta richiamando correnti in quota di origine settentrionale sul nord Italia. Questo favorisce, per oggi, condizioni in prevalenza soleggiate, prima di una fase temporaneamente più variabile prevista per domani. All’inizio della prossima settimana, invece, è atteso un ritorno a condizioni di maggiore stabilità, anche se non si esclude un’influenza marginale dovuta al passaggio di qualche perturbazione a nord delle Alpi.

Sabato sarà una giornata soleggiata e calda, con qualche nuvola al mattino in dissolvimento. Nel pomeriggio potranno svilupparsi annuvolamenti di tipo cumuliforme su Alpi e Prealpi, dove non è escluso qualche isolato rovescio o temporale. Altrove il tempo resterà asciutto.

Temperature: minime tra 16 e 20°C, massime comprese tra 28 e 32°C.

Domenica il tempo sarà abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità irregolare che, a tratti, potrebbe dar luogo a qualche rovescio di passaggio o a un breve temporale, più probabile sui rilievi alpini e prealpini.

Temperature: minime tra 16 e 21°C, massime tra 27 e 30°C.