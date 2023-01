Slitta a marzo il processo per la corruzione a Induno Olona

Riprende, sotto la veste formale di un processo riunificato dinanzi al Collegio, il procedimento penale per la sospetta corruzione a Induno Olona che portò all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre decine di indagati nell’ambito delle indagini della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Varese. L’operazione risale al novembre del 2019

Ma la prima udienza prevista per oggi, 24 gennaio, slitta al 14 marzo per legittimo impedimento di uno degli imputati per motivi di salute. Attualmente sono quattro le persone imputate: due ricoprono – secondo l’accusa – le posizioni più esposte (erano appunto due dei tre arrestati nell’autunno 2019) e altri due soggetti accusati di fatti minori, gli ultimi che hanno seguito l’itero processuale ordinario.

Come si ricorderà le accuse che portarono alle misure cautelari seguite dalle indagini delle Fiamme Gialle sono quelle di aver gonfiato fatture per transazioni di beni inesistenti al fine di poter lucrare e intascare mazzette: indagini che hanno visto 26 persone iscritte nel registro degli indagati e 44 perquisizioni eseguite dai finanzieri. Ora il processo dovrà fare luce sulle eventuali responsabilità penali degli imputati.