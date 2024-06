Giovedì 27 giugno chiudono per sei ore di giorno le uscite A8 di Gazzada e Buguggiate

Chiudono due importanti svincolai autostradali, a Gazzada Schianno e a Buguggiate, e questa volta chiudono in pieno giorno e dunque è importante fare attenzione nella giornata di giovedì 27 giugno.

Sull’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 10 alle 16 di giovedì 27 giugno, saranno chiusi gli svincoli di Gazzada e Buguggiate, in uscita per chi proviene da Varese.