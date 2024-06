Gli alpini di Gallarate sfilano per il 95esimo del Gruppo Ana

Gli alpini di Gallarate sfilano per le vie della città, per il 95esimo della Gruppo cittadino: domenica 23 giugno è infatti in programma la celebrazione con il corteo che attraverserà il centro storico. (La foto di apertura è scattata in occasione del corteo del 2019)

L’appuntamento è alle 9.45 a Palazzo Broletto, da lì poi partirà il corteo, accompagnato dalla banda di Crenna e dal Coro Ana Penna Nera, la pregevole formazione canora nata proprio dentro al Gruppo gallaratese nel 1959.

Il corteo passerà dal monumento ai Caduti di piazza Risorgimento e poi rientrerà nel cortile di palazzo Broletto dove sarà celebrata la Messa al campo. Alle 11.45 è previsto il rinfresco per tutti i partecipanti e la consegna del guidoncino commemorativo e l’esecuzione di canti alpini.

Il gruppo gallaratese delle penne nere è nato il 30 novembre 1929, costituito inizialmente come Sottosezione A.N.A. alle dipendenze della Sezione di Milano (va ricordato che allora Gallarate era in provincia di Milano, sede di Circondario e di una delle quattro Sottoprefetture). Oggi è Gruppo appartenente alla Sezione di Varese.