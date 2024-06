Gli Europe suonano a Bellinzona per Castle on Air

Un Final Countdown di tutto rispetto: la chiusura della manifestazione Castle On Air di Bellinzona vedrà sul palco una band storica tra le più iconiche degli anni Ottanta e primi Novanta, gli Europe. L’evento è in programma questa sera, sabato 29 giugno. A riscaldare l’atmosfera ci penseranno i SIN+, band locarnese premiata con un MTV Europe Award for Best Swiss Act e che ha già aperto concerti per nomi come i The Darkness o i Mando Diao.

ACCESSIBILITÀ

Per il concerto degli Europe (29.6) la cassa serale aprirà alle ore 18:30 e sarà posizionata nella Corte Esterna di Castelgrande (accedere da Via Orico). Alle ore 19:00 si apriranno le porte al pubblico. L’accesso con l’ascensore di Piazza del Sole è riservato agli ospiti del festival, ai possessori di biglietti VIP e alle persone con disabilità, non sarà dunque accessibile al pubblico generale.

INFORMAZIONI GENERALI

I concerti sono accessibili a tutti a qualsiasi età. I minori fino a 15 anni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne. Dai 16 anni compiuti si può accedere senza accompagnatori. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni. La Corte Interna del Castelgrande è accessibile a piedi da più punti o con il servizio navetta gratuito in partenza dalle ore 18:30 di fronte alla Posta in Viale Stazione. Il servizio è garantito solo in andata fino alle 21:00 circa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.castleonair.ch