Grande concerto in Piazza Mazzini, con l’ Orchestra Filarmonica Europea Giovani 

La piazza Mazzini di Casorate Sempione si prepara ad accogliere un evento musicale straordinario: l’Orchestra Filarmonica Europea Giovani terrà un concerto per celebrare la piazza ritrovata e guardare verso il futuro, in direzione della festa decennale di San Tito, attesa per il 2026.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 giugno alle ore 21.00, con ingresso libero per tutti gli appassionati di musica e cultura. L’evento, promosso dal progetto “Albero Musicale” di Saronno, nato nel 2012 con l’obiettivo di formare una giovane orchestra di talento, sarà un’occasione unica per immergersi nelle melodie immortali di grandi compositori come Handel, Vivaldi, Quantz, Mozart e Beethoven.

Una Collaborazione Educativa

Questo concerto rappresenta anche il culmine del PCTO “Laboratorio Sinfonico”, una convenzione che coinvolge numerosi licei della zona, tra cui il Liceo Scientifico Varese, il Liceo Scientifico Grassi Saronno, il Liceo Candiani Busto, il Liceo Casorati Novara e il Liceo Verdi Milano. Un’iniziativa che dimostra come la musica possa diventare un ponte educativo e culturale, offrendo agli studenti un’opportunità di crescita artistica e personale.

Talenti giovani in prima linea

Il concerto vedrà la partecipazione di giovani solisti di grande talento: Luca Frizzele al clarinetto, Gabriel Hoek al flauto (Conservatorio di Milano), Gaia Ferrari (Liceo Scientifico Varese) e Samuele Ballardini all’oboe, insieme alla soprano Serena Panfiglio (Liceo Manzoni Varese). Questi giovani musicisti, frutto di un lavoro educativo e formativo intenso, sono pronti a emozionare il pubblico con le loro esibizioni.

Direzione di Marcello Pennuto

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Marcello Pennuto, noto per la sua capacità di combinare passione e tecnica, guidando i giovani musicisti verso performance di altissimo livello.

Un evento per tutti

L’evento si svolgerà all’aperto nella splendida cornice di Piazza Mazzini. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella palestra comunale in Via De Amicis, garantendo così la sicurezza e il comfort per tutti i partecipanti.

Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani è un appuntamento da non perdere, un’occasione per celebrare la bellezza della musica e la vitalità dei giovani talenti. Un evento che si inserisce nel percorso verso S. Tito 2026, contribuendo a costruire un futuro ricco di cultura e condivisione.

Sabato 15 giugno 2024, ore 21.00, in Piazza Mazzini, Casorate Sempione. Ingresso libero.